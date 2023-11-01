Жители Казани рассказали, что им необходимо для продуктивной работы

Для продуктивной работы жителям столицы Татарстана, являющихся офисными сотрудниками, необходимо выполнение таких условий, как удобная мебель, тишина и хорошая освещенность. Таковые результаты опроса, проведенного сервисом SuperJob с 20 по 30 октября текущего года.

При этом качественную мебель как важную характеристику офиса упомянули 55% респондентов, низкий уровень шума — 51%, а комфортная освещенность — 49%.

На значимость такого неизменного фактора, как вид за окном, указали 20% опрошенных. «Судя по комментариям, даже в промзоне работается лучше, когда она чистая и опрятная», — замечают организаторы исследования.

Кроме того, для 16% респондентов важен дизайн помещения, в том числе цветовые решения в интерьере, для 11% — наличие живых растений, а для 4% — элементы декора, создающие «стиль и уют».

Среди менее популярных характеристик, оказывающих влияние на продуктивность работников, фигурируют отсутствие посторонних запахов, регулярное проветривание помещений, простор и комфортный температурный режим.

Только 12% опрошенных отказались признавать влияние характеристик офиса на собственную работоспособность: они убеждены, что могут работать где угодно.

Исследователи также замечают, что мужчинам лучше работается в офисе с удобной мебелью, тогда как женщины более чувствительны к уровню шума в помещении.