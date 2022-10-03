Жители Казани прошли десять тысяч шагов в парке Урицкого на Всероссийской акции

В Казани 250 человек присоединились к Всероссийской акции «10 000 шагов к жизни». Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

Фото: Пресс-служба Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики



Накануне казанцы, несмотря на холодную погоду и дождь, прошли те самые десять тысяч шагов по Парку имени Урицкого.

«Для того, чтобы быть здоровым, необходимо что-то вкладывать в себя и от чего-то отказываться. И мы сегодня готовы вложить в себя 10 000 шагов», – сказал в напутствие участникам акции инструктор Федерации северной ходьбы РТ Филарет Пирожок.

Фото: Пресс-служба Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики

«Татар-информу» в пресс-службе центра рассказали, что в основном участие в акции приняли пожилые люди и студенты вузов.

Перед началом дистанции для участников провели зарядку, а также перед ними выступил танцевальный коллектив.

Фото: Пресс-служба Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики

«Человек живет только в движении. Поэтому двигайтесь: ходите, бегайте – будьте живыми», - отметил главный врач Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ильнур Шарафутдинов, открывая мероприятие.

Фото: Пресс-служба Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики

После преодоления дистанции в десять тысяч шагов на финише участников вновь ждала зарядка с инструктором по скандинавской ходьбе.