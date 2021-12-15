Жители Казани приглашаются на экскурсию по будущему Спортивному парку

Жители Казани могут присоединиться к экскурсии по будущему Спортивному парку. Во время осмотра эксперты расскажут участникам о том, как преобразится территория, какие зоны здесь планируется организовать. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Встречу с горожанами проведут авторы концепции создания парка, бюро «Архитектурный десант». Они представят участникам генплан общественного пространства и визуализацию проекта. Посетить парк можно в 11.00 19 декабря, экскурсия также пройдет онлайн — в прямом эфире по ссылке.

Для участия в мероприятии, которое пройдет по территории между «Ак Барс Ареной» и Дворцом водных видов спорта, необходима предварительная регистрация.

Спортивный парк — одно из 12 общественных пространств, создание которых запланировано Стратегией развития Казанки. Также он вошел в число победителей голосования по выбору парков для реконструкции в 2022 году.