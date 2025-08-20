news_header_top
Общество 20 августа 2025 15:39

Жители Казани предложили создать новую заповедную зону «Орхидная долина»

Создать новую особо охраняемую природную территорию «Орхидная долина» в казанском поселке Мирный, в месте произрастания краснокнижной лесной орхидеи, предложили Госкомитету РТ по биоресурсам члены совета Всероссийского общества охраны природы в РТ. Об этом «Татар-информу» сообщил сегодня член совета ВООП в РТ Тимур Ескараев.

«Новое место произрастания редкого растения – пальчатокоренника мясо-красного – обнаружили в казанском поселке Мирный местные жители пару лет назад. Растение также называют лесной орхидеей. Мы сами насчитали там около 40 экземпляров, это очень много. Редкое растение растет в болотистой местности. Мы подали все документы в Госкомитет РТ по биоресурсам для организации особо охраняемой природной территории "Орхидная долина"», – отметил он.

Пальчатокоренник мясо-красный невозможно культивировать искусственным путем, растение очень капризное и растет в болотистой местности. Его единичные экземпляры ранее были обнаружены на территории Русско-Немецкой Швейцарии.

«Пальчатокоренник встречается на Казанке, в Русско-Немецкой Швейцарии, в роще на Гаврилова и в поселке Торфяном», – добавил Ескараев.

