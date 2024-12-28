Жители Казани пожаловались на загрязнение из-за прорывов канализации по ул. Ярдэм

Жители домов по ул. Ярдэм в Казани жалуются на то, что канализационные колодцы не выдерживают напора. Прорывы происходят регулярно, их устраняют, но нечистоты вновь загрязняют местное озеро, пишет ГТРК Татарстан.

По словам местных жителей, от таких загрязнений страдают птицы: в жиже, вытекшей из трубы, приходится плавать уткам. Также из-за прорывов в той местности «гуляет» неприятный запах.

Жители обращались по поводу проблемы в разные инстанции, но в администрации Приволжского района города отвечают, что рабочие каждый день работают над устранением произошедшего, в том числе чистят самотечный канализационный коллектор.

На данный момент все эти нечистоты стекают в Средний Кабан и превратятся в специфический каток в случае сильных морозов.