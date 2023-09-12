Жители Казани пожаловались на отсутствие освещения на пути к музыкальной школе №2

Фото: tnv.ru

Родители учеников музыкальной школы №2 (ДМШ) на Галимджана Баруди в Казани пожаловались на отсутствие уличного освещения на одной из ведущих к учебному заведению дорог. «Хоть глаз выколи», – написали жители в обращении, поступившем в редакцию сайта телеканала ТНВ.

Казанцы обеспокоены безопасностью своих детей, которым после захода солнца приходится возвращаться с занятий в кромешной темноте. Дорога, пролегающая вдоль детского сада №387 «Золотая рыбка» на улице Батыршина, ни чем не освещается. Беспокойство родителей усиливает тот факт, что вечером около детского сада часто выгуливают собак.

По словам жителей, данный участок пути уже давно не освещается, а расположенные по одной стороне пути деревья и кусты делают дорогу еще темнее. В качестве свидетельства своих слов, казанцы прислали сделанное после захода солнца фото одного из отрезков пути.