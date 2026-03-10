Жители Казани потеряли деньги, согласившись посмотреть видео «от знакомых»

Жители Казани стали жертвами мошенников после согласия посмотреть видео якобы от знакомых.

Как сообщили «Татар-информу» в УМВД по Казани, в первом случае 48-летнему мужчине написал знакомый, прислал ссылку и спросил: «Привет, это ты на видео?». После перехода по ссылке казанцу автоматически установилась программа, позволяющая мошенникам получить удаленный доступ к банковскому приложению. Аферисты планировали украсть 170 тысяч рублей, однако смогли перевести на свои счета лишь 13. Позднее потерпевший узнал, что аккаунт его знакомого был взломан.

Схожий случай произошел с 58-летней женщиной. У нее похитили 15 тысяч рублей через вредоносный файл, замаскированный под видеоархив от подруги.

Возбуждены уголовные дела. В полиции Казани призвали не переходить по ссылкам и не открывать подозрительные файлы, а также проверять подлинность страниц, связавшись с их владельцем по телефону или лично.