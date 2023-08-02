Жители Казани отмечают в разных частях города появление хищных насекомых – богомолов

Жители Казани обратили внимание на появление на улицах города хищных насекомых – богомолов. В соцсетях казанцы размещают фото и видео представителей надотряда тараканообразных. Как удалось узнать «Татар-информу», богомолы были замечены, например, на улице Айвазовского и на Кремлевской, у КФУ.

Фото: предоставлено жителем Казани

Как пояснил информагентству доцент Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Николай Шулаев, насекомые представлены видом обыкновенный богомол (всего в отряде богомолов, к слову, более 2800 видов). Еще несколько лет назад обыкновенный богомол был представлен на границе Ульяновской и Самарской областей, по Татарстану встречался лишь в единичных случаях. Но ситуация изменилась, и виной тому потепление климата, считает Шулаев.

«Теперь богомол встречается, действительно, даже прямо в Казани. Начиная с 2006 года богомолы – вид Татарстана, и Казани в том числе. Именно тогда, в 2006-м, была зафиксирована первая достоверная находка богомола в Татарстане. Особо высокая его численность фиксировалась в 2013 году, в 2020 и 2022 годах. А коллеги из Марий Эл мне рассказали, что богомол появился уже и там и постоянно присутствует», – сказал Шулаев.

Фото: предоставлено жителем Казани

Энтомолог пояснил, что в начале лета богомолы находятся в стадии яйца или личинки размером 2-3 мм. Затем начинается их активный рост. Увидеть богомолов становится возможным с середины июля. Взрослых богомолов, то есть с крыльями, – с августа и иногда до конца сентября.

«Сначала мы даже хотели занести богомолов в Красную Книгу Татарстана, но потом увидели, что этот вид у нас по всей территории распространился, вплоть до Балтасинского района. И этот хищник уничтожает насекомых, в том числе вредных – мух, комаров и т.д. Так что то, что хищник пришел в наш регион, неядовитый хищный – это хорошо», – подчеркнул Николай Шулаев.