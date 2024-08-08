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Жители Казани обсудят с экспертами, какой может быть Подземная галерея на улице Баумана
13 августа в 19:00 в Казани состоится дискуссия, на которой жители города вместе с экспертами обсудят будущее подземной галереи на улице Баумана.
Как сообщает Минкульт Татарстана, участники встречи обсудят не только «судьбу» пространства, но и возможные преимущества его функционального оснащения для Вахитовского района и Казани в целом.
Среди экспертов выступят: директор Института развития городов РТ Наиля Зиннатуллина, глава Вахитовского и Приволжского районов Казани Альберт Салихов, председатель Совета первых Республики Татарстан Камилла Нуруллина и многие другие.
Модератором дискуссии выступит Тимур Сулейманов, помощник Раиса РТ, руководитель Движения Первых в Татарстане.
Дискуссию организуют на территории Подземной галереи. Для участия необходима регистрация. Вход со стороны ул. Баумана рядом с Никольским собором.
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