Жители Казани объединились для озеленения микрорайона Салават Купере

Фото: пресс-служба "Казаньоргсинтеза"

Более 200 деревьев, включая ели, липы и клёны, а также свыше 120 кустарников украсили новый участок на пересечении улиц Н. Юсупова и А. Авзаловой. В микрорайоне Салават Купере прошла массовая акция по высадке деревьев, организованная в рамках климатической программы «Зеленая формула» СИБУРа. В мероприятии приняли участие более 100 горожан, включая местных жителей, сотрудников «Казаньоргсинтеза» и гостей из других районов.

Жители Салават Купере и других районов Казани активно поддержали акцию. Николай Жуков, проживающий в районе, рассказал: «Мы недавно заселились сюда, и зеленые насаждения для нас особенно важны. Приятно, что мы с семьей смогли внести свой вклад в озеленение нашего микрорайона».

Азат Самигуллин на посадку пришел вместе с двухлетним сыном Вильданом. «Из телеграм-канала управляющей компании узнали, что состоится посадка деревьев. Дело – хорошее. Вот сын сейчас выбирает – какое именно дерево будет наше. Сам я местный житель – живу недалеко. Подумал «а почему бы и не пойти?» Доброе мероприятие, позитивное. И Вильдан запомнит, что тут и его дерево есть, которое он сам сажал», - рассказал он.

Семья Семикозовых, специально приехавшая на посадку, также отметила значимость этой инициативы: «Нам давно хотелось поучаствовать в такой акции, — поделился Александр Семикозов. — Мы надеемся, что посадка деревьев станет нашей семейной традицией».

На мероприятие также приехали представители Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана, Росприроднадзора по РТ и исполнительного комитета Казани, которые поддержали акцию личным участием, подчеркивая важность таких инициатив.

Ольга Манидичева, заместитель министра экологии и природных ресурсов Республики Татарстан: «СИБУР - это ответственная, открытая, экологически-активная компания. И в целом, сегодня предприятиями республики проводится большая работа по снижению нагрузки на экологию. Здесь очень важна работа с жителями республики – просветительская линия, открытый диалог бизнеса, руководства и общества. И это то, что мы видим здесь и сейчас».

Елена Попова, и.о. заместителя руководителя Росприроднадзора по РТ: «Казань становится краше год от года, и мы этому очень рады. То, что сегодня проходит эта замечательная акция именно в этом районе, тоже очень показательно. Мы благодарны компании за такие мероприятия. Я думаю, что это не последняя акция и мы вместе сделаем краше не только этот район, но и другие районы. Всех нас объединяет желание жить в прекрасном городе».

Ирина Бочкова, заместитель руководителя аппарата исполнительного комитета г. Казани: «Я от лица мэрии хочу поблагодарить и организаторов акции, и всех тех, кто не равнодушен к нашему городу и пришел поучаствовать в посадке деревьев. Хочу отметить, что сегодня, благодаря СИБУРу меняется не только на территории предприятия и условия труда его сотрудников, но и улицы нашего города».

В завершении мероприятия участников угостили горячим чаем и кашей из полевой кухни, а также сделали памятные фотографии, чтобы запечатлеть атмосферу дружного и важного события. Руководитель «Казаньоргсинтез» по экологии Александр Жалюк подчеркнул: «Экология объединяет нас всех, и приятно видеть, что с каждым годом к нам присоединяются всё больше неравнодушных горожан».

Лесоклиматическая программа СИБУРа «Зеленая формула» направлена на снижение климатического воздействия компании и выполнение её стратегической цели по устойчивому развитию. Она вносит вклад в задачи страны по восстановлению лесов. До 2025 года в регионах присутствия компании планируется высадить не менее 5 миллионов деревьев, что делает программу одной из крупнейших экологических инициатив на уровне компаний в России.

За последние три года в рамках этой программы только в Салават Купере было высажено более 700 деревьев и кустарников, и эта работа активно продолжается при поддержке местных жителей, управляющей компании, администрации района и Госжилфонда при Раисе Татарстана.