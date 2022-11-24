Жители Казани назвали желаемый минимальный размер оплаты труда

Жители Казани считают, что минимальный размер оплаты труда в городе должен составлять 35,2 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом SuperJob.

«Планируемый прирост МРОТ — 6,3%, а минимальный размер оплаты труда по стране в 2023 году составит 16 242 рубля. Однако даже самые скромные средние ожидания по МРОТ среди жителей мегаполисов выше запланированной суммы в два раза», — отмечают специалисты сервиса.

В Казани средний желаемый минимальный размер оплаты труда соответствует 35,2 тыс. рублей, в апреле 2022 года его значение в городе составляло 33,5 тыс. рублей, в январе 2022-го — 33,4 тыс. рублей, а в ноябре 2020-го — 32,3 тыс. рублей.

По отношению к апрелю этого года пожелания среднестатистического жителя мегаполиса к размеру МРОТ в регионе выросли на 2%. Москвичи мечтают о сумме в 43,5 тыс. рублей в месяц, причем столица традиционно заняла первое место среди мегаполисов по величине ожиданий. В топ-3 также вошли Владивосток (40,9 тыс. рублей) и Хабаровск (40,7 тыс. рублей).

Самые скромные запросы к размеру минимальной зарплаты в Пензе — 33,7 тыс. рублей и в Оренбурге — 33,9 тыс. рублей.