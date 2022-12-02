Казанцы мечтают о пенсии в 46 тыс. рублей в месяц

В ноябре жители Казани приняли участие в опросе и признались, что мечтают о пенсии в размере 46 тыс. рублей. Запросы казанцев несколько подросли – в апреле пенсия мечты составляла 43,7 тыс. рублей, сообщает SuperJob.ru.

В 2021 году казанцы называли желаемой пенсию в размере 41,9 тыс. рублей, в 2020 году − 38,8 тыс. рублей, а в 2019 году – 36 тыс. рублей.

Мнение жителей столицы Татарстана совпало с мнением респондентов из других регионов России. Оказывается, среднестатистический россиянин считает достойной пенсию в размере 46,4 тыс. рублей в месяц, за год пенсионные притязания увеличились на 7,9%. При этом мужчины считают приемлемой сумму в 47,2 тыс. рублей, а женщины — 45,5 тыс. рублей. Размер пенсионных притязаний растет с увеличением возраста и уровня дохода опрошенных.

Среди жителей мегаполисов наиболее высокий уровень запросов в Москве и Санкт-Петербурге (50,8 и 48,2 тыс. руб. соответственно). В топ-5 городов с самыми большими пенсионными притязаниями также вошли Владивосток (47,2 тыс. руб.), Тюмень (46,7 тыс. руб.) и Хабаровск (46,6 тыс. руб.). Самыми скромными оказались жители Ярославля, которые мечтают о пенсии в 41,3 тыс. рублей.