Жители Казани и Набережных Челнов могут присоединиться к «Зеленому марафону-2024»

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В День защиты детей, 1 июня, в 61 городе России пройдет 11-й по счету «Зеленый марафон». Жители Казани и Набережных Челнов могут присоединиться к забегу, онлайн-регистрация на который завершается 26 мая.

В столице Татарстана марафон пройдет на Кремлевской набережной, в Челнах – в парке «Прибрежный». Для участников доступны основная дистанция в 4,2 км, забег для профи протяженностью в 10 км, в которых могут принять участие взрослые и дети 14-18 лет. Также предусмотрены «Семейный забег» (для взрослых и детей 7-18 лет) и детский забег (две возрастные категории: 7-9 и 10-13 лет) длиной 420 м.

Участвовать в забеге может каждый независимо от уровня подготовки. Как отмечают организаторы мероприятия, любой, кто выйдет на старт любой дистанции, — уже спортсмен.

Зрителей и болельщиков ждет увлекательная праздничная программа: концерты, экологические акции и другие спортивно-развлекательные активности для всей семьи. Самые активные болельщики смогут выиграть призы от партнеров.

Для участников и болельщиков предусмотрены отдельные номинации: «Самый яркий костюм участника марафона», «Самые активные болельщики», «Самая спортивная семья».

«”Зеленый марафон” — это семейный фестиваль, на площадке которого для каждого гостя вне зависимости от возраста найдутся увлечения по интересам. В Татарстане в этом году забег пройдет в Казани и Набережных Челнах. Помимо спортивной части, на площадках “Зеленого марафона” зрителей и болельщиков забега ждет увлекательная праздничная программа: концерты, экологические акции и другие спортивно-развлекательные активности. Мы приглашаем всех желающих принять участие в нашем семейном празднике», – рассказал управляющий отделением «Банк Татарстан» Сбербанка Руслан Салимов.

Участие в марафоне бесплатное. Подать заявку и узнать более подробную информацию можно на сайте мероприятия. «Зеленый марафон» носит благотворительный характер — при регистрации можно сделать добровольное пожертвование. Собранные средства будут направлены в благотворительный фонд «Вклад в будущее» на организацию специализированных занятий по подготовке к школе детей с ментальными особенностями.

Регистрация на «Зеленый марафон» проходит на сайте. Онлайн-регистрация закрывается 26 мая. Зарегистрированные онлайн 1 июня в зоне регистрации с 9.00 до 11.00 могут получить номер. Те, кто не успеет зарегистрироваться онлайн до 26 мая, 1 июня с 9.00 до 11.00 могут пройти регистрацию на самом мероприятии. Для этого нужно будет заполнить анкету на месте, родителям детей (7-18 лет) обязательно предъявить свидетельство о рождении, только потом получить номер участника.

Оригинал медсправки обязательны на все забеги. Их должен предоставить каждый бегун.