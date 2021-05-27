Жители Казани и Челнов пожаловались на несвоевременный вывоз мусора в «Народный контроль»

За неделю наибольшее количество обращений по вопросу вывоза мусора поступило от жителей Казани, Набережных Челнов, Лаишевского и Альметьевского районов Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по тарифам.

«О вывозе мусора отчитались представители исполкомов муниципальных образований Татарстана на очередном заседании штаба по работе регоператоров в сфере обращения с ТКО в Казани. Заседание провела врио председателя Госкомитета РТ по тарифам Лилия Борисова. В зону критики членов штаба попал Спасский район, представители которого не отреагировали на обращение о несвоевременном вывозе мусора, поступившем в ГИС „Народный контроль“», — сказано в сообщении.

Ранее жители Спасского района пожаловались на мусор, который не вывозят с улиц Пионерская и Клубная в Приволжском сельском поселении. Участники штаба отметили улучшение ситуации с вывозом отходов в Казани и в Альметьевском районе. Стабильной была названа ситуация в Лаишевском районе республики.