Жители Казани годами не выбрасывают старые гаджеты, одежду и упаковку

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Более двух третей жителей столицы Татарстана хранят дома старые гаджеты – смартфоны, планшеты и кнопочные телефоны (74%). Почти столько же казанцев (72%) не в силах избавиться от старой одежды и обуви. Таковы результаты опроса, проведенного ювелирным брендом SOKOLOV.

Заметно меньшее число горожан, 40%, оставляет у себя коробки, упаковку, инструкции и документы от покупок. Кроме того, 36% опрошенных не желают выбрасывать подарки и сувениры. Чуть меньше, 35%, хранят спортивные и сезонные вещи, которыми уже не пользуются.

Вышедшие из моды украшения и аксессуары продолжают хранить 32% респондентов из Казани. На будущее детские вещи оставляют 27%.

В ходе опроса жителям столицы РТ также предложили рассказать, с чем, по их собственной оценке, им расставаться сложнее всего. Почти треть упомянула одежду и обувь, 17% – техника, а 12% – предметы, связанные с определенными людьми или событиями. Впрочем, 24% респондентов заявили, что легко расстаются со старыми вещами.

Основным поводом разобрать накопившиеся вещи казанцы назвали переезд или ремонт – такой ответ дала треть опрошенных (33%). Еще 21% готов освободить пространство, когда дома заканчивается место, а 15% пойдут на такой шаг, если им понадобятся дополнительные деньги.

Как правило, ненужные вещи казанцы чаще всего оставляют на всякий случай (29%), передают родственникам и друзьям (25%) или продают через сервисы объявлений (22%) либо сдают в трейд-ин.

Украшения жители Казани чаще предпочитают сохранять внутри семьи. Так, 24% передадут изделие по наследству или оставят для близких, 13% могут подарить его другому человеку, а 8% – переплавить или переделать в новое украшение. Еще 37% сохранят украшение дома, даже если пока не планируют его носить.

Обычно живущие в столице Татарстана готовы на трейд-ин для электроники – смартфонов, ноутбуков и планшетов. Лидируют среди гаджетов мобильные телефоны – их упомянули 75% опрошенных. Относительно часто респонденты также готовы обменивать украшения и часы.

Чаще всего казанцы согласны на трейд-ин при покупке новой вещи, если стоимость старой сразу зачтут при покупке новой – об этом сказали 33%. Еще 27% воспользуются услугой, если вещь сложно продать самостоятельно, а 24% готовы получить меньшую сумму ради возможности быстро завершить обмен. Для 16% важным преимуществом становится отсутствие необходимости искать покупателей, общаться с ними и торговаться.

Помимо прочего, главным стимулом воспользоваться трейд-ин может оказаться дополнительная скидка на новый товар – в этом признался 41% горожан. Однако еще им важны гарантия подлинности, независимая оценка стоимости и прозрачные условия обмена.

Опрос также показал, что к покупке вещей с рук жители Казани относятся достаточно спокойно. Так, 21% регулярно выбирают подержанные товары ради выгоды, 29% готовы приобретать отдельные категории, а 24% рассматривают такую покупку, если вещь находится в хорошем состоянии. Чаще всего на вторичном рынке выбирают технику, автомобили, мебель, одежду и обувь.