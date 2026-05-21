Жители Казани, Челнов и Нижнекамского района – самые активные в голосовании за благоустройство

В Татарстане продолжается голосование за общественные пространства, которые будут благоустроены в 2027 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан.

Свой выбор уже сделали почти 370 тыс. жителей республики. Проголосовать можно до 12 июня.

Наибольшую активность демонстрируют жители Казани – они отдали более 97 тыс. голосов. На втором месте Набережные Челны с 55,6 тыс. голосов, на третьем – Нижнекамский район, где зафиксировано 25,5 тыс. голосов. Далее следуют Альметьевский район (21,6 тыс.) и Зеленодольский район (17,5 тыс.).

В число самых активных также вошли Бугульминский, Елабужский, Чистопольский, Лениногорский и Высокогорский районы.

Принять участие в голосовании можно через портал «Госуслуги» с авторизацией или при помощи волонтеров, которые работают на улицах городов. Они помогают жителям выбрать общественные пространства и объясняют порядок голосования через приложение «Госуслуги. Волонтер».

Всего в этом году в список включено 178 общественных пространств в 45 муниципалитетах республики.