Жители Казани чаще других сталкиваются с переработками: более половины работников города задерживаются на работе несколько раз в неделю. При этом в целом по стране отношение к сверхурочной занятости остается сдержанным или негативным. К таким выводам пришли аналитики hh.ru и Ренессанс страхования по итогам исследования, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Каждый шестой россиянин не готов работать сверхурочно, тогда как 13% полностью принимают такую нагрузку.

Большинство опрошенных – 63% – допускают переработки только при определенных условиях. Среди них почти девять из десяти (89%) назвали обязательную дополнительную оплату. Еще 37% готовы оставаться на работе дольше при личной заинтересованности в задачах, 34% – ради карьерного роста, а 33% – если переработанные часы компенсируют дополнительными выходными.

За последний год две трети респондентов хотя бы раз сталкивались с переработками. Более трети из них (36%) сообщили, что работают сверхурочно несколько раз в неделю, 26% – не реже одного раза в неделю, 18% – примерно раз в месяц, а около одной восьмой – раз в несколько месяцев. У 34% опрошенных переработки превышают 10 часов в месяц, у 22% составляют от 5 до 10 часов, у 37% – до 5 часов.

Дополнительные часы оплачиваются не всегда: компенсацию получили 58% участников опроса. При этом 38% сообщили о полной оплате, около 20% – о частичной, а 36% не получили компенсации вовсе.

В целом отношение к переработкам в России остается скорее негативным. Так, 42% респондентов оценивают их отрицательно, включая 17% с резко негативной позицией и 25% – с умеренно негативной. Еще 30% относятся к переработкам нейтрально, и лишь 22% – положительно.

Несмотря на это, корпоративная культура во многих компаниях способствует переработкам. Около 28% участников опроса указали, что в их организациях переработки считаются нормой, 19% сообщили, что работодатели их поощряют, в 17% компаний на переработки не обращают внимания, и только в 14% случаев их стараются избегать. Полный запрет на сверхурочную работу действует лишь в 2% компаний.

Если объем переработок становится неприемлемым, 36% сотрудников предпочитают сначала обсудить ситуацию с работодателем. Каждый пятый начинает искать новую работу, 16% пересматривают приоритеты в задачах, а 10% стараются отказаться от дополнительной нагрузки, чтобы завершать рабочий день вовремя.

Наиболее высокая частота переработок зафиксирована в Казани: более 52% работников города сталкиваются с ними несколько раз в неделю. В пятерку городов с высоким уровнем переработок также вошли Екатеринбург (32%), Краснодар (29%), Челябинск (28%) и Нижний Новгород (27%).