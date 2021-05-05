Жители Казани чаще других россиян готовы пользоваться беспилотным транспортом

Жители Казани чаще жителей других больших российских городов готовы ездить на беспилотном транспорте. Это следует из опроса, проведенного сервисом SuperJob.

Пользоваться беспилотными машинами согласны 45% опрошенных казанцев, 33% пока не готовы к этому, а 22% затруднились с ответом. Открытые к этой инновации горожане объяснили свой выбор «желанием быть в авангарде прогресса и лично убедиться в преимуществах нового транспорта», отмечают специалисты.

Не столь решительные жители столицы Татарстана разделились на две группы. Автомобилисты признались, что не хотят лишаться удовольствия от вождения, а остальные сочли беспилотный транспорт небезопасным и указали на «отсутствие в России необходимой законодательной базы и инфраструктуры».

При этом в целом по стране 37% жителей крупных городов не поддержали введение беспилотного транспорта, 36% респондентов сочли это хорошим нововведением, а 27% затруднились однозначно оценить соответствующую перспективу. В 2019 году готовность общества к поездкам на автомобилях-беспилотниках была чуть выше — 39%.

В среднем мужчины чаще готовы ездить на беспилотном транспорте, чем женщины — 43% против 28%. Вместе с тем среди доверяющих искусственному интеллекту больше всего людей с доходами более 80 тыс. рублей — 46%.

Помимо Казани, среди обитателей мегаполисов чаще всего согласны стать пассажирами беспилотных авто жители Екатеринбурга, Воронежа, Уфы и Челябинска (по 42%). Реже остальных готовы на такой шаг живущие в Нижнем Новгороде (33%) и Волгограде (34%).

Опрос был проведен с 15 по 25 марта 2021 года среди жителей 438 населенных пунктов, находящихся на территории всех федеральных округов страны. Выборка составила 1600 респондентов, принадлежащих к экономически активным россиянам старше 18 лет.