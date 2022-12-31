Жители Казани 1 января могут присоединиться к акции «Забег Вдохновения»

В первый день нового года, 1 января, представители Всероссийского движения «Вдохновители», участники молодежного проекта «Маршрут Вдохновения» и все желающие смогут поучаствовать в акции «Забег Вдохновения». Точки сбора участников будут организованы в семи городах: Москве, Севастополе, Нижнем Новгороде, Туле, Казани, Новосибирске и Петропавловске-Камчатском, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

Каждый участник должен написать самому себе письмо, содержащее рассказ о своей мечте в новом году и о пути к ее достижению. Также от него потребуется пробежать любую дистанцию от 365 шагов — «по одному шагу за каждый будущий день года на пути к их ее воплощению».

Для участия в забеге потребуется прийти к 14 часам 1 января к месту старта в своем городе, получить бланк письма самому себе, указать заветную мечту и способы по ее воплощению, после чего совершить пробежку, взяв в собой письмо. После окончания забега участники сфотографируют письмо и отправят его на почту, указанную на сайте. В конце 2023 года они получат свои письма по электронной почте с напоминанием о загаданной в начале года мечте.

Присоединиться к акции могут и жители других городов. Для этого потребуется зарегистрироваться на сайте акции, получить специальный бланк письма, написать мечту и путь к ее достижению, указать электронный адрес и 1 января в 14.00 совершить индивидуальную пробежку в своем городе.

Регистрация участников организована на сайте забегвдохновения.рф. Участие в мероприятии — бесплатное.