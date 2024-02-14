Жители и гости РТ смогут посетить лекции и мастер-классы по разработке компьютерных игр

3 марта 2024 года казанский ИТ-парк им. Башира Рамеева превратится в площадку для проведения открытой деловой программы Всероссийского конкурса «Начни игру» и Международного мультиспортивного турнира в концепции фиджитал «Игры Будущего».

Как сообщили в пресс-службе Всероссийского конкурса, вход на мероприятие будет бесплатным, но количество мест ограничено. Чтобы попасть на конкурс, нужно предварительно зарегистрироваться до 27 февраля.

В течение всего воскресенья, с 11:00 до 20:30, каждый, кто заинтересован в особенностях и развитии геймдева, смогут бесплатно посетить около 30 лекций и мастер-классов от ведущих экспертов игровой индустрии со всей России.

Спикерами на встречах станут: руководитель VK Play Александр Михеев, геймдизайнер и индиразработчик, основатель творческого пространства авторов игр «Индикатор» Сергей Гимельрейх, основатель новосибирской студии Cyberia Nova и геймдиректор «Смуты» Алексей Копцев, концепт-художник и арт-директор Hobby World Ольга Дребас, лидер Национальной киберфизической платформы «Берлога» Алексей Федосеев, основатель Sumo Tatami Константин Кондюков, а также представители АНО «Институт развития Интернета», организации Развития видеоигровой индустрии, Watt Studio, SPDstudio, Geeky House, «Нетологии», Института iSpring, Лаборатории геймификации ПАО «Сбербанк» и амбассадоры Всероссийского конкурса «Начни игру».

Еще посетители данной программы смогут оценить игры, созданную в рамках Всероссийского конкурса «Начни игру» командами-финалистами направления «Акселератор игровых проектов».

Свободной для посещения будет и зона партнёров. Свои стенды и интерактивные зоны представят VK Play, издательство Hobby World, «Квадросим», ООО «ИГРОПРОМ», Институт iSpring, Издательство «ГЕМЕНОТ», Организация развития видеоигровой индустрии, Кружковое движение НТИ, а также проекты АНО «Россия – страна возможностей»: «Профразвитие» и Кадровое агентство.

Автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 26 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», клуб Лидеров России «Эльбрус», конкурс «Это у нас семейное», проект «Мастера гостеприимства», проект «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект», проект «Флагманы образования», проект «ТопБЛОГ», проект «Профразвитие», Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал», Всероссийский студенческий конкурс «Твой Ход», Всероссийский конкурс «Большая перемена», проект «Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», проект «Экософия», Всероссийский конкурс проектов «Моя страна – моя Россия», проект «Национальная технологическая олимпиада», проект «Программа развития «Другое дело», проект «Международный строительный чемпионат», проект «Конкурс-премия уличной культуры и спорта «КАРДО», Всероссийский конкурс «Начни игру», профессиональный конкурс «Открываем Россию заново», проект «Спасибо, братцы!» и другие.