В Казани прозвучит первая запись голоса Федора Шаляпина

Нижегородский историко-архитектурный музей заповедник летом этого года представит в Казани выставку «Граммофонные истории. Шаляпин», на которой прозвучит первая запись голоса знаменитого артиста, сообщила генеральный директор Национального музея Татарстана Светлана Измайлова.

«На ней представят множество граммофонов самых разных размеров, причем все они в рабочем состоянии. Кульминацией выставки станет грампластинка с записью голоса Шаляпина», – сообщила Измайлова.

Она добавила, что в этом году музей также присоединяется к всероссийской акции «День Шаляпина». В этот день на музейных площадках будут звучать музыкальные произведения в исполнении артиста и рассказы о нем.

Подробнее о праздновании 150-летия со дня рождения Федора Шаляпина читайте в материале: «Его имя – это бренд»: как в Казани отметят юбилей со дня рождения Шаляпина.