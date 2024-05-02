Жители и гости Казани смогут очередной раз бесплатно сходить в Нацмузей РТ

Во вторник, 7 мая, жители и гости Казани смогут посетить Национальный музей Республики Татарстан и его филиалы бесплатно.

Как сообщает мэрия столицы РТ, свободный вход будет открыт в Литературный музей Габдуллы Тукая, Музей А. М. Горького и Ф. И. Шаляпина, Дом-музей В. И. Ленина, Музей-квартиру Мусы Джалиля, Музей Е. А. Боратынского, Музей-мемориал Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, а также в Музей истории татарской литературы с мемориальной квартирой Шарифа Камала и Музей Каюма Насыри.

При этом экскурсии, мастер-классы, музейные программы нужно будет оплатить по прейскуранту, уточнили в мэрии.

Отметим, что бесплатные дни в Нацмузее РТ действуют каждый первый вторник месяца. Подробнее о том, кто имеет право на бесплатное посещение можно узнать на сайте культурного учреждения.