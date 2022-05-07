Жители и гости Казани отпраздновали День радио и связи в IT-парке

Сегодня в казанском IT-парке прошло праздничное мероприятие ко Дню радио и связи в рамках объявленного в Татарстане Года цифровизации. Праздник посетил глава Минцифры республики Айрат Хайруллин.

«В День радио и связи мы решили на территории ИТ-парка провести связь поколений — людей, которые закладывали основы современной связи, и молодого поколения, которое занимается развитием заложенного предшественниками фундамента», — заявил Хайруллин на церемонии открытия праздника.

Его слова поддержал заместитель Премьер-министра РТ Шамиль Гафаров. Он также поблагодарил специалистов сферы связи за те успехи, которых удалось добиться в республике благодаря самоотверженной работе этих людей.

«Мы можем строить заводы, можем строить дороги, проводить к домам газ и воду, но если не будет возможности передавать информацию, транслировать видео и просто общаться, то все это не будет иметь никакого смысла», — подчеркнул Гафаров.

Для гостей праздника была подготовлена обширная программа, посвященная всем аспектам использования радиоволн. Любой желающий мог собрать радиоприемник, посмотреть на раритетные экземпляры телевизоров и граммофонов, а также отправить сообщение с помощью азбуки Морзе.

Для детей организаторы приготовили обширную площадку на территории ИТ-парка. Ведущий и аниматоры постоянно проводили различные конкурсы, посвященные радиотематике, для спортсменов сделали небольшое футбольное поле, а любителям рисовать, вооружившимся мелками, передали в распоряжение целую площадку. Кроме того, на лужайке была организована зона для отдыха как детей, так и их родителей.