Жители и гости Казани могут найти работу во время VK Fest

На территории у Центра семьи «Казан» для участников VK Fest работает карьерная зона СИБУРа. Здесь уже провели собеседования для двух сотен гостей.

«Примерно с 120 людьми мы поговорили и проконсультировали их о работе в Нижнекамске, откуда я сама. Еще сотрудники из Казани тоже проконсультировали порядка 120–150 соискателей», – рассказала «Татар-информу» HR-специалист Елена Ланская.

В карьерной зоне работают шесть рекрутеров. У соискателей есть возможность в непринужденной обстановке больше узнать об условиях работы на предприятиях компании и о карьерных перспективах.

Ланская приятно удивлена, что на собеседования приходят не только молодые люди, но и лица предпенсионного возраста и пенсионеры. Для них в компании действует программа «Трудовое долголетие».

Одним из гостей карьерной зоны стал Дмитрий Симоновский, который приехал на фестиваль с дочерьми из Ульяновска.

«Меня интересует, как крупные компании, лидеры рынка, привлекают к себе лучших сотрудников. Как популяризировать свою компанию, какие бенефиты и условия труда они предлагают? Поэтому я поинтересовался у рекрутера Татьяны, мы обменялись контактами», – заметил Дмитрий.

Здесь же можно пройти собеседование, а после успешного интервью сыграть в автомат и за победу получить брендированные подарки.

Гости HR-зоны заодно пробуют мороженое, в том числе с необычными вкусами. Например, шоколадное с перцем или фисташковое с сыром.