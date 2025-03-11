Жители и гости Елабуги смогут узнать о малоизвестном прошлом города

Жители и гости Елабуги смогут послушать лекцию про малоизвестное прошлое города. Также слушателям поведают интересные факты из истории Нижнекамска и Набережных Челнов.

Сама лекция называется «История Закамья глазами археолога. Часть 2». Ее проведет кандидат исторических наук Альберт Нигамаев, пишет «Миллиард.Татар».

Отмечается, что из лекции гости узнают о том, как менялось население Елабужского края и Восточного Закамья в конце домонгольского периода. Также им расскажут об отражение монгольских завоевания на памятниках Нижнего Прикамья, о новых памятниках в крае в золотоордынский период, о значении «исторических вымыслов» ханского времени и о верхнем хронологическом горизонте археологического интереса в истории Восточного Закамья.

Сама встреча пройдет в четверг, 13 марта, в многофункциональном музейно-просветительском модуле «Интеллект-центр» (Елабуга. ул. Спасская, 11в). Вход свободный, начнется лекция в 18:00, а закончится ориентировочно в 19:00. Чтобы стать слушателем, нужно зарегистрироваться.