Жители Германии добровольно прививались вакциной, не получившей одобрения к применению

Немецкие правоохранители остановили вакцинацию препаратом, предположительно, не получившим одобрения к применению. Передает РИА Новости со ссылкой на управление полиции города Любек.

При этом отмечается, что в желающих недостатка не было, именно собирающаяся и растущая очередь возле небольшого аэропорта привлекла внимание правоохранителей.

По сообщениям немецких СМИ, аэропорт Любека принадлежит врачу и предпринимателю Винфриду Штекеру, который разработал собственную вакцину против коронавирусной инфекции.

Несмотря на оперативность полицейских германской земли Шлезвиг-Гольштейн, привиться в одном из офисных помещений аэропорта успели порядка 50 человек.