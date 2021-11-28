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Здоровье
28 ноября 2021  09:03

Жители Германии добровольно прививались вакциной, не получившей одобрения к применению

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Немецкие правоохранители остановили вакцинацию препаратом, предположительно, не получившим одобрения к применению. Передает РИА Новости со ссылкой на управление полиции города Любек.

При этом отмечается, что в желающих недостатка не было, именно собирающаяся и растущая очередь возле небольшого аэропорта привлекла внимание правоохранителей.

По сообщениям немецких СМИ, аэропорт Любека принадлежит врачу и предпринимателю Винфриду Штекеру, который разработал собственную вакцину против коронавирусной инфекции.

Несмотря на оперативность полицейских германской земли Шлезвиг-Гольштейн, привиться в одном из офисных помещений аэропорта успели порядка 50 человек.

#Коронавирус
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