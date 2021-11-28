Жители Германии добровольно прививались вакциной, не получившей одобрения к применению
Немецкие правоохранители остановили вакцинацию препаратом, предположительно, не получившим одобрения к применению. Передает РИА Новости со ссылкой на управление полиции города Любек.
При этом отмечается, что в желающих недостатка не было, именно собирающаяся и растущая очередь возле небольшого аэропорта привлекла внимание правоохранителей.
По сообщениям немецких СМИ, аэропорт Любека принадлежит врачу и предпринимателю Винфриду Штекеру, который разработал собственную вакцину против коронавирусной инфекции.
Несмотря на оперативность полицейских германской земли Шлезвиг-Гольштейн, привиться в одном из офисных помещений аэропорта успели порядка 50 человек.