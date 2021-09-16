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Ру Тат
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16 сентября 2021  01:18

Жители Елабуги стали участниками эко-квеста в парке «Чебурашка»

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Экологический марафон «Чистый город» прошел в Елабуге в парке «Чебурашка». Его участниками стали более тысячи горожан, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Марафон организован в рамках федерального проекта „Сохранение уникальных водных объектов“ национального проекта „Экология“. Уборка территорий прошла в формате квест-игры, где участники собирали мусор разделяя его на фракции. Парк был поделен на станции: „Где я — там чисто“, „Сортировка мусора“, „Парк и моя ответственность за поведение в нем“, „Полевая кухня“ и „Мобильная лаборатория Прикамского территориального управления Минэкологии РТ“. В ходе мероприятия были организованы флешмобы, викторины и конкурсы», — сказано в сообщении.

Для юных экоактивистов была организована экскурсия по мобильной лаборатории. В скором времени аналогичные акции пройдут еще в 10 парках и скверах города.

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