Жители Елабуги предложили открыть многонациональную воскресную школу

Елабужане предложили открыть многонациональную воскресную школу на базе районного представительства Ассамблеи народов Татарстана. Поступившее предложение обсудят с органами исполнительной и муниципальной власти, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Вопросы сохранения и развития родных языков обсудили сегодня на выездном заседании президиума Совета Ассамблеи народов Татарстана, которое прошло в Елабуге. Участники заседания также посетили гимназию №1 и полилингвальный образовательный комплекс «Адымнар – Алабуга», чтобы узнать, как школьники изучают родной язык и национальную культуру.

Гимназия №1 работает как Центр национального образования с 2017 года. Здесь 617 детей дошкольного и школьного возраста обучаются и воспитываются на татарском языке. А в полилингвальном комплексе татарский является одним из языков общения, на котором проводятся уроки и организована внеклассная деятельность.

«Используя все возможности, Елабужский район уверенно наращивает работу по укреплению гражданского общества, что очень важно и востребовано в современных условиях. Молодежные и ветеранские организации, национально-культурные объединения и педагогическое сообщество, Елабужский университет – все включены в этот единый процесс», – сказал Председатель Госсовета, руководитель Совета Ассамблеи народов Татарстана Фарид Мухаметшин.

В Елабужском районе проживают русские (более 50%), татары (около 43%), марийцы, чуваши, удмурты, башкиры, мордва и представители других национальностей. С 2014 года в районе реализуется муниципальная программа, направленная на сохранение, изучение и развитие родных языков. Представительство Ассамблеи народов Татарстана работает в Елабужском районе с 2007 года. В нем представлено 12 национально-культурных объединений.