Жители Елабуги обсудят благоустройство Шишкинских прудов онлайн

В пятницу, 14 мая, в 17.00 в Елабуге состоится общественное обсуждение проекта благоустройства Шишкинских прудов, сообщила пресс-служба администрации Елабужского района РТ.



«Свои предложения по благоустройству и развитию парка представят архитекторы проектной группы „8 линий“», — говорится в сообщении.



Проектная группа «8 линий» — это объединение архитекторов, которые специализируются на создании современных общественных пространств. Ее представители уже реализовали ряд проектов в России. Например, ими были созданы арт-объекты в Салехарде и Никола-Ленивце. Группа специалистов также благоустроила «Святой Ключ» в Билярске.

Принять участие в обсуждении может любой желающий. Мероприятие пройдет в онлайн-формате, а его трансляция будет доступна на видеохостинге YouTube.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Елабуге прошел семинар по подготовке техзадания для концепции устойчивого развития исторического центра города. По итогам встречи была сформирована рабочая группа из 58 человек.