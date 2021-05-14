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Ру Тат
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14 мая 2021  00:00
Розалия Хайруллина

Жители Елабуги обсудят благоустройство Шишкинских прудов онлайн

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В пятницу, 14 мая, в 17.00 в Елабуге состоится общественное обсуждение проекта благоустройства Шишкинских прудов, сообщила пресс-служба администрации Елабужского района РТ.


«Свои предложения по благоустройству и развитию парка представят архитекторы проектной группы „8 линий“», — говорится в сообщении.


Проектная группа «8 линий» — это объединение архитекторов, которые специализируются на создании современных общественных пространств. Ее представители уже реализовали ряд проектов в России. Например, ими были созданы арт-объекты в Салехарде и Никола-Ленивце. Группа специалистов также благоустроила «Святой Ключ» в Билярске. 

Принять участие в обсуждении может любой желающий. Мероприятие пройдет в онлайн-формате, а его трансляция будет доступна на видеохостинге YouTube. 


Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Елабуге прошел семинар по подготовке техзадания для концепции устойчивого развития исторического центра города. По итогам встречи была сформирована рабочая группа из 58 человек.

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