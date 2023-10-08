Жители других российских регионов активно интересуются недвижимостью в Татарстане

Фото: © Владимир Васильев/«Татар-информ»

Жители других регионов России активно интересуются недвижимостью в Татарстане. За январь-сентябрь 2023 года Росреестр Татарстана получил более 10 тыс. заявлений на регистраций прав, постановку на учет или проведение единой процедуры, что на 15% больше, чем годом ранее.

«Наибольшим спросом недвижимость в Татарстане пользуется у жителей Башкортостана, Москвы и Московской области. По-прежнему она популярна у жителей регионов, входящих в ПФО, а именно (по убывающей): Удмуртии, Самарской области, Марий Эл, Чувашии, Ульяновской и Нижегородской областей», — отмечается в сообщении ведомства.

Также покупателям из других субъектов РФ интересны Набережные Челны и Зеленодольский район.