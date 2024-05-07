Жители других регионов могут заключить контракт с Минобороны в РТ и получить выплаты

Граждане, прибывшие из других регионов России, при оформлении через военные комиссариаты Татарстана получат 305 тысяч рублей от правительства Татарстана и 195 тысяч рублей от Министерства Обороны РФ. Об этом «Татар-информу» сообщил офицер пункта отбора на службу по контракту в Казани Егор Горячев.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что получившим государственные награды, ордена и медали военнослужащим по контракту положена единовременная денежная выплата в размере 5 окладов денежного содержания.

«При награждении государственными наградами Российской Федерации или поощрением Президента Российской Федерации, Правительством Российской Федерации военнослужащим, а также гражданам, уволенным с военной службы и представленным к награждению или поощрению в период ее прохождения, выплачивается единовременная выплата за счет средств фонда денежного довольствия военнослужащих в размере пяти окладов», – сказал офицер пункта отбора на службу по контракту в Казани Егор Горячев.