news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
СВО 7 мая 2024 17:44

Жители других регионов могут заключить контракт с Минобороны в РТ и получить выплаты

Скопировать ссылку

Граждане, прибывшие из других регионов России, при оформлении через военные комиссариаты Татарстана получат 305 тысяч рублей от правительства Татарстана и 195 тысяч рублей от Министерства Обороны РФ. Об этом «Татар-информу» сообщил офицер пункта отбора на службу по контракту в Казани Егор Горячев.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что получившим государственные награды, ордена и медали военнослужащим по контракту положена единовременная денежная выплата в размере 5 окладов денежного содержания.

«При награждении государственными наградами Российской Федерации или поощрением Президента Российской Федерации, Правительством Российской Федерации военнослужащим, а также гражданам, уволенным с военной службы и представленным к награждению или поощрению в период ее прохождения, выплачивается единовременная выплата за счет средств фонда денежного довольствия военнослужащих в размере пяти окладов», – сказал офицер пункта отбора на службу по контракту в Казани Егор Горячев.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1 разряда) по адресу: Казань, ул. Аэрапортовская, д. 1/40, тел. 8843 221 44 52

#выплаты
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2