Жители домов по пр.Универсиады получат спортивный двор на месте рухнувшей парковки

Спустя восемь лет жители домов по проспекту Универсиады получат спортивный двор на месте обрушившейся парковки. Из-за судебного разбирательства, длившегося пять лет, здесь не проводилось благоустройство, и люди были лишены места для отдыха и прогулок, сообщает мэрия Казани.

С июля во дворе четырех домов по проспекту Универсиады — №10, 12, 14 и 16 — началось благоустройство. За месяц здесь уложили асфальтовое покрытие, закольцевали дорожки, оборудовали 59 парковочных карманов, причем к концу ремонта количество машино-мест во дворе увеличится до 144. Сегодня площадку посетил мэр Казани Ильсур Метшин, исполнительный директор Госжилфонда при Президенте РТ Марат Зарипов и глава администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани Марат Закиров.

Фото: пресс-служба мэрии Казани

«Я хорошо помню, когда произошло обрушение подземной парковки. Спасибо Государственному жилищному фонду при Президенте РТ за то, что, несмотря на сложности и судебные процедуры, в диалоге с жителями домов удалось найти оптимальное решение благоустройства территории. В результате сегодня мы видим еще один двор, который в скором времени преобразится», — отметил после осмотра территории мэр.

По проекту архитектурно-строительной компании Space for Soul Architects двор будет выполнен в спортивной тематике: помимо зон отдыха, здесь появятся футбольно-волейбольная площадка, зона воркаута и велодорожка, а также детская площадка с качелями, горками, песочницей и лабиринтом. «Всего во дворе установят 22 малые архитектурные формы и 54 единицы уличного оборудования, включая урны, скамейки, стулья и другие», — рассказал гостям архитектор Ринат Гарипов.

Фото: пресс-служба мэрии Казани

На сегодня работы во дворе завершены на 65%. В их выполнении задействованы 20 рабочих и пять единиц техники. В дальнейшем они озеленят территорию, установят малые архитектурные формы и подключат освещение.

Напомним, что в 2022 году в Казани обновят территории 466 домов по программе «Наш двор». С 2020 года по ней уже благоустроено 890 дворов, а общая площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия достигла 1,5 млн кв. метров. Действие программы затронуло 200 тыс. горожан.