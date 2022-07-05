Жители домов на четырех улицах Советского района Казани останутся на сутки без воды

8 июля в ряде домов Советского района Казани ожидается отключение воды. Об этом сообщает «Водоканал».

Из-за подключения двух водопроводов, водоснабжение прекратится на четырех улицах:

— Аделя Кутуя, дома 11, 86 корп.3, 86 корп.4а, 86 корп.5, 86 корп.7, 86 корп.9, 86 лит. В, 86 лит. В5, 86а корп.2, 118 корп.1, 120а, 122 корп.1, 122 корп.2, 124, 124 корп.4, 124 корп.15, 124 корп.18, 124 корп.19, 124 корп.20, 124 стр.1, 124 стр.2, 124 стр.3, 124а, 124б, 124/1, 124/2, 124/3, 124/4, 124/6, 124б корп.1, 124б корп.2, 124б корп.3, 159, 159/1, 159б, 159 корп.1, 159 корп.3, 159 корп.4, 159 корп.5, 159 корп.6, 161, 161 корп.1, 161 корп.2, 161 корп.3, 161а, 161б, 161в, 161д, 161е, 161ж, 161а корп.1, 163, 163а, 163а/4, 163а корп.1, 163а корп.3, 167, 167/1, 167/2, 167 корп.1;

— Гвардейская, дома 53, 53 корп.4, 53 корп.6, 53 корп.8, 53 корп.10, 53 корп.14, 53 корп.15, 53 корп.16, 53 корп.17, 53 корп.1а, 53а, 53к, 53а корп.3, 53б корп.1, 53б стр.1, 55а, 55а/1, 59в, 59в корп.1;

— Даурская, дома 46, 46б. 46в, 46г;

— Отрадная, дома 52а, 52б, 52а корп.1, 52 корп.2.

Как сообщили в «Водоканале», отключение продлится с 9 утра 8 июля до 6 утра следующего дня. Жителям указанных домов порекомендовали запастись водой заранее, при необходимости им будут доступны автоцистерны с водой. Подать заявку можно по номеру +7(843)231-62-60.