Жители домов Кировского района Казани больше чем на сутки останутся без воды

1 марта в ряде домов Кировского района Казани отключат воду. Перебои в водоснабжении также могут возникнуть в Вахитовском и Приволжском районах города, сообщает МУП «Водоканал».

Отключение продлится с 1.00 1 марта до 9.00 следующего дня. Оно затронет следующие адреса:

улица Большая, д. 2, 2а, 4, 22, 24, 26, 70, а также нечетные с 21 до 63б.

улица Ваисова;

улица К.Цеткин, д. 9, 11, 13, 13а, 17, 17а,Б, 19, 21/1;

улица Казахская;

улица Милицейская, д. 14, 16, 18, 20;

улица Столярова, д. 6, 15, 15а, 15/1, 15/2, 15/3, 17, 39, 39 корп.1,2;

улица Серп и Молот, д. 26, 28;

улица Урицкого, д. 22а, 24, 27, 31/53;

переулок Проходный;

улица Япеева, д. 19, 25.

Помимо этого, в некоторых домах возможно понижение давления воды — она будет доходить лишь до 2 этажа — и перебои в водоснабжении. Временные неудобства могут возникнуть в домах по улицам Астрономической, Волкова, Калинина, Касаткина, К. Наджми, Набережной реки Казанка (поселок Нефтяников), Назарбаева, Павлюхина, Портовой, Пушкина, Профсоюзной, Салимжанова, Спартаковской, Ташаяк, Ульянова-Ленина, Университетской, Федосеевской, Х.Такташа, Чернышевского и некоторым другим.

С подробной информацией и более полным списком можно ознакомиться на сайте «Водоканала».

Отключение связано с работами по замене запорно-регулирующей арматуры на сетях водопровода. В это время жители домов могут обратиться по номеру +7(843)231-62-60, чтобы оставить заявку на подвоз воды.