Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Жители дома на улице Клары Цеткин, пострадавшего от БПЛА, смогут вернуться домой
В Казани в доме на улице Клары Цеткин, который пострадал от БПЛА, завершился ремонт кровли и запустили отопление.
Как рассказал глава КирМоса Владимир Жаворонков, сегодня жители дома смогут вернуться в свои квартиры. Поскольку у специалистов не было доступа в квартиры, вместе с жителями проведут обход для оценки состояния жилья, проверят состояние газо- и электроснабжения в каждой квартире.
Там, где понадобится помощь специалистов по ремонту, ее окажут в кратчайшие сроки.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников