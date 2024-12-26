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Происшествия 26 декабря 2024 13:18

Жители дома на улице Клары Цеткин, пострадавшего от БПЛА, смогут вернуться домой

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Жители дома на улице Клары Цеткин, пострадавшего от БПЛА, смогут вернуться домой

В Казани в доме на улице Клары Цеткин, который пострадал от БПЛА, завершился ремонт кровли и запустили отопление.

Как рассказал глава КирМоса Владимир Жаворонков, сегодня жители дома смогут вернуться в свои квартиры. Поскольку у специалистов не было доступа в квартиры, вместе с жителями проведут обход для оценки состояния жилья, проверят состояние газо- и электроснабжения в каждой квартире.

Там, где понадобится помощь специалистов по ремонту, ее окажут в кратчайшие сроки.

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