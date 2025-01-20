Жители дома на Можайского вернулись в квартиры после попадания обломка БПЛА в балкон

После того, как силы ПВО сбили украинский беспилотник, один из обломков попал в обшивку балкона жилого дома в Казани на улице Можайского, 16а.

Как сообщили «Татар-информу» в администрации Кировского и Московского районов Казани, жители дома самостоятельно вышли на улицу.

Экстренные службы приехали и обследовали место

«Все угрозы сняты. Жители дома вернулись в свои квартиры», – сообщил глава Кировского и Московского районов Владимир Жаворонков.