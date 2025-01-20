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Жители дома на Можайского вернулись в квартиры после попадания обломка БПЛА в балкон
После того, как силы ПВО сбили украинский беспилотник, один из обломков попал в обшивку балкона жилого дома в Казани на улице Можайского, 16а.
Как сообщили «Татар-информу» в администрации Кировского и Московского районов Казани, жители дома самостоятельно вышли на улицу.
Экстренные службы приехали и обследовали место
«Все угрозы сняты. Жители дома вернулись в свои квартиры», – сообщил глава Кировского и Московского районов Владимир Жаворонков.
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