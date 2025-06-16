Жители деревни в РТ во время пожара вынесли из огня хозяина дома, он не выжил
Сегодня в Аксубаевском районе Татарстана, в деревне Новый Чувашский Адам, загорелся один домов на улице Садовой.
Огонь потушили до прибытия пожарных на предварительной площади 45 квадратов. С окон и кровли по всей площади частного бревенчатого дома шел дым.
Как рассказали «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, местные жители вынесли из огня тело 61-летнего хозяина дома. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.