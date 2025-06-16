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Происшествия 16 июня 2025 12:34

Жители деревни в РТ во время пожара вынесли из огня хозяина дома, он не выжил

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Жители деревни в РТ во время пожара вынесли из огня хозяина дома, он не выжил
Фото: ГУ МЧС России по РТ

Сегодня в Аксубаевском районе Татарстана, в деревне Новый Чувашский Адам, загорелся один домов на улице Садовой.

Огонь потушили до прибытия пожарных на предварительной площади 45 квадратов. С окон и кровли по всей площади частного бревенчатого дома шел дым.

Как рассказали «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, местные жители вынесли из огня тело 61-летнего хозяина дома. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

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