Жители деревни Русский Акташ получили благодарственное письмо от бойцов СВО

Участники СВО из Альметьевского района поблагодарили земляков за собранную и отправленную гуманитарную помощь. Благодарность главе поселения Русский Акташ лично передал один из военнослужащих.

Сельчане собирали, плели и шили все, что необходимо на передовой. Одна из самых активных волонтеров – 81-летняя Ольга Куренкова. Ее детство выпало на годы Великой Отечественной войны. Пройдя тогда через голод, холод и страх, сейчас, по ее словам, остаться в стороне она не смогла. Женщина отправляет бойцам консервированные домашние заготовки, чтобы «передать частичку домашнего уюта».

«Я вот, например, лично и вещи принесла, и консервы. Чтобы наши ребятки хоть чуть-чуть ели то, что хотели», – говорит волонтер.

Маскировочные сети, продукты и лекарства необходимы, но не менее важен для солдат боевой дух. Чтобы поддержать и его, сельчане подготовили патриотические стихотворения.

По словам мужчины, строки приходят к нему как ответ на происходящее в жизни. Так же было и со стихотворениями, посвященными участникам специальной военной операции.

«Чувствую свою вину за то, что я непосредственно не могу участвовать, я так покаялся ребятам воюющим», – говорит поэт.

Материал подготовлен при участии Елены Бауэр