Жители «деревни близнецов» в Башкортостане: «Нами заинтересовались в ЮНЕСКО»

В селе Кабаково Кармаскалинского района Республики Башкортостан, по словам самих жителей, за последние несколько десятилетий насчитывается около двух десятков пар близнецов! Таким богатством может похвастаться не каждое село. В Карабаково побывала корреспондент ИА «Татар-информ».

В селе Кабаково Республики Башкортостан близнецами никого не удивишь Фото: из семейного архива Камалетдиновых

Стоит тебе обмолвиться о том, что у тебя есть брат или сестра-близнец, как в окружающих просыпается особый интерес. «А вы похожи?», «А покажи фото!», «А вас не путают?» – и вот уже тебе приходится отвечать на десятки подобных вопросов. И я сейчас точно знаю, о чем говорю: у меня тоже есть сестра-близнец. А еще тебе по жизни приходится носить два имени, потому что близнецов всегда путают. У нас в селе близнецов больше не было. Когда мы еще были школьницами, в соседнем селе родились близнецы. Но о том, что в отдельно взятом населенном пункте может жить столько близнецов, об этом узнала впервые.

А вот в селе Кабаково Республики Башкортостан близнецами никого не удивишь. По словам главы сельского поселения Руслана Аюпова, здесь проживают близнецы разных возрастов. Сейчас в селе насчитывается три тысячи жителей.

«У нас в роду четыре близнеца»

Как рассказал нам житель Кабакова Урал Баскигараев, хоть здесь и зарегистрировано три тысячи жителей, примерно только две тысячи из них постоянно проживают в селе. «Если считать, начиная с 1960-х годов, 15-20 пар близнецов точно наберется», - отметил он. У нашего собеседника, кстати, тоже есть брат-близнец, Тагир.

«К нам даже из ЮНЕСКО приезжали. Определили наше село как село с наибольшей концентрацией близнецов. Точно не скажу, в Европе или Евразии… Даже у нас в роду четыре близнеца. Мы с братом Тагиром, его дети, дети двоюродной сестры, дети сестры моей мамы – нашей тети – тоже близнецы. У нас в Кабакове близнецы не редкость. А вот у нас трое детей, но близнецов Аллах не дал», - рассказал нам Урал абый.

«Мы с братом как две капли воды – не различишь. Нас всегда путали, мы к этому уже привыкли. В молодости постоянно этим пользовались» Фото: из семейного архива Баскигараевых

Его брат-близнец живет в Екатеринбурге. Каждый день общаются по видеосвязи – братья по-прежнему близки, несмотря на расстояние. А в молодости частенько пользовались схожестью.

«Мы с братом как две капли воды – не различишь. Нас всегда путали, мы к этому уже привыкли. В молодости постоянно этим пользовались. Например, брат вместо меня ездил сдавать экзамен на получение водительского удостоверения. На свидания с девушками тоже ходили друг за друга (смеется). Да и сейчас мы могли бы поменяться водительскими правами и спокойно ездить на дорогах – никто не заподозрил бы подмену.

Мы чувствуем душевные переживания друг друга. Если у Тагира возникают проблемы – у меня душа не на месте. Иногда просыпаюсь утром, а в душе как-то неспокойно, и я тут же звоню Тагиру. А он и правда переживает за что-то. Поддерживаем друг друга, делимся всем, все трудности переносим вместе», – поделился Урал Баскигараев.

«Наши дети родились с разницей шесть дней»

Рождение близняшек Гульназ и Гульшат Камалетдиновых стало для их родителей большой радостью. Сейчас девушкам по 28 лет. Обе растят по одному ребенку. Интересный факт: сестры одновременно забеременели и родили малышей с разницей всего шесть дней.

Рождение близняшек Гульназ и Гульшат Камалетдиновых стало для их родителей большой радостью Фото: из семейного архива Камалетдиновых

«Тогда аппаратов УЗИ еще не было, и поначалу наша мама и не подозревала, что носит под сердцем двух малышей. А когда в животе забились два маленьких сердечка, она все поняла. Папа не верил до последнего. А когда мы появились на свет, он испытал настоящий шок, от неожиданности он даже опрокинул со стола самовар. Он несколько раз переспрашивал: «Детей точно двое?» У нас в роду есть и другие близнецы: у маминой сестры тоже родились близнецы, у двоюродного брата – тоже. У нас в селе близнецов много. Несколько лет назад мы с мамой насчитали 16 пар, сейчас, наверное, еще больше. Я тоже хотела бы стать мамой близнецов, но сейчас понимаю, что вырастить даже одного малыша – это большой труд. Как мама с нами успевала – удивительно. Кроме нас с сестрой, еще четверо детей, а еще хозяйство большое – я поражаюсь маминому терпению и успеваемости.

Нас было шестеро, а недавно брат скончался в дорожной аварии. Он ночью возвращался домой на мотоцикле и врезался в автомобиль, который остановился на дороге и выключил фары. Мама очень тяжело переживает его смерть: поседела, зрение сильно упало…

Мы с сестрой с детства были очень похожи. После замужества и рождения детей, кажется, чуть изменились, и нас стало легче различать. Сейчас живем в городе недалеко от села. Живем близко, поэтому мы с Гульназ неразлучны. Вместе ходим гулять с детьми», – рассказала Гульшат.

Мама с детства наряжала девочек в одинаковое, с этой привычкой девушки не расстаются до сих пор.

Сестры одновременно забеременели и родили малышей с разницей всего шесть дней Фото: из семейного архива Камалетдиновых

«Мы и сейчас хотим одеваться одинаково. Ели Гульназ что-нибудь новое покупает, мне тоже надо такое же. Перед тем как выйти на улицу, она звонит мне и спрашивает, что я надену. Мы и в беременность одевались одинаково, чем вызывали у окружающих удивление и восторг. Две беременные близняшки в одинаковой одежде – интересное зрелище. Нас не раз просили сфотографироваться», – вспоминает девушка.

Между сестрами тоже есть невидимая связь: они на расстоянии чувствуют друг друга. Если одна из сестер захочет скрыть свои переживания и скажет «все нормально», другая все равно чувствует, что у сестры какие-то трудности.

«Вижу одну ручку, вторую, третью…»

Айсылу Фатихова – мама мальчиков-близнецов. Шамилю и Нагиму в этом году исполняется по 17 лет. У мальчиков есть старший 28-летний брат. У Айсылу ханум тоже были старшие братья-близнецы. Один из них скончался два года назад от болезни. Все родные тяжело пережили его смерть. О том, что беременна близнецами, Айсылу узнала на УЗИ.

Айсылу Фатихова – мама мальчиков-близнецов. Шамилю и Нагиму в этом году исполняется по 17 лет. У мальчиков есть старший 28-летний брат Фото: из семейного архива Фатиховых

«Пришли с мужем на прием, и я ему говорю: «А если будут близнецы?» «Это будет очень хорошо», – отвечает он. Зашла я к врачу УЗИ, он начал смотреть: «Вижу одну маленькую ручку, вторую, третью…» Я уже успела испугаться, что у малыша три руки, а врач мне говорит: «Поздравляю, у вас будут близнецы». Я так опешила, что ко мне даже психолога вызвали. Это стало большой радостью, муж тоже обрадовался.

«Мы старались сыновьям уделять внимание поровну. Когда одному чего-то хотелось, а другому это не нравилось – нам приходилось искать золотую середину. До 16 лет они одевались в одинаковое. И характеры у них похожи», – рассказала мама сыновей.

«А что если и невестки у вас будут близняшками?» – спросила я ее. «Когда я рожала мальчиков, в Чишминском районе девушка родила двух девочек-близняшек. Попросила мальчиков поискать их в социальных сетях, мы их еще не нашли, но мальчики идеей заинтересовались», – улыбнулась Айсылу ханум.

Когда близнецам исполнилось четыре года, Айсылу с мужем расстались. Трех сыновей она воспитала одна, больше замуж не вышла.

«До 16 лет они одевались в одинаковое. И характеры у них похожи» Фото: из семейного архива Фатиховых

«Знаете, в год рождения близнецов я потеряла и папу, и маму. Всевышний дал мне две кровиночки, и двух самых близких людей забрал. Поэтому я хотела сама воспитать сыновей, дать им все свое тепло и любовь. Старший сын много помогал, близнецы души в нем не чают. Мои дети – опора друг для друга, родные тоже всегда готовы прийти на помощь», – поделилась она.

Семью несколько раз приглашали в Уфу на праздник близнецов, но вырваться в столицу так и не удавалось. Айсылу ханум говорит, что неплохо было бы такую встречу организовать в Кабакове, ведь в селе близнецов так много.

«Одна из дочерей больше тянется ко мне, другая – к папе»

Гульсара Шарафутдинова тоже растит дочерей-двойняшек. Имилие и Иларие два годика, у них есть старшая сестра.

«Никогда не мечтала о близнецах, а узнав на первом же УЗИ, очень обрадовалась. У мужа есть сестренки, тоже близнецы, поэтому он мечтал о двух мальчиках, но родились дочки.

Гульсара Шарафутдинова тоже растит дочерей-двойняшек. Имилие и Иларие два годика, у них есть старшая сестра Фото: из семейного архива Шарафутдиновых

Как и всем мамам двойняшек, мне тоже нравится наряжать девчонок одинаково, но их легко можно различить. У одной волосы темнее, а вторая вообще блондинка. Многие говорят, что они очень похожи, но нам кажется, что это не так. И характеры у них разные: одна спокойная, мягкая, другая всех строит.

Одна из дочерей больше тянется ко мне, другая – к папе.

Девочки часто ругаются, даже дерутся, но быстро мирятся. Мне часто говорят: «Как вы все успеваете?» Помогает старшая дочка. Будучи маленькой, она упрашивала нас принести домой братика или сестричку, а мы вот «принесли» сразу двух сестер. Сейчас дети уже подросли, намного легче», - рассказала мама Имилии и Иларии.

«Многие говорят, что они очень похожи, но нам кажется, что это не так. И характеры у них разные» Фото: из семейного архива Шарафутдиновых

Как-то раз одна бабушка сказала мне, что у близнецов исполняются молитвы. Наверное, поэтому село Кабаково показалось мне святым местом. Если бы в честь близнецов здесь еще и организовали что-то наподобие «Сабантуя близнецов», было бы очень интересно! Как бы там ни было, Кабаково – непростое село, ведь им даже в ЮНЕСКО заинтересовались…

Гелюза Ибрагимова, intertat.tatar

перевод