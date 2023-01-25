Жители деревень в Кукморском районе попросили решить проблему с заброшенными домами

фото: газета «Трудовая слава»

Жители четырех деревень, входящих в Каркаусское сельское поселение, попросили руководство решить проблему с заброшенными домами. Из-за убыли населения вопрос с каждым годом становится лишь острее, сообщает газета «Трудовая слава».

Вопрос поднимался на сходе жителей сельского поселения. Выступающие рассказали, что в четырех населенных пунктах сейчас проживают 815 человек. За прошлый год родилось три ребенка, 17 человек умерли. Проблема заброшенных домов поднимается не впервые и уже решается: в 2021–2022 годах уже снесено три таких объекта.

«Такие дома не украшают деревню, хотелось бы, чтобы руководство района помогло решить этот вопрос в соответствии с необходимыми требованиями», — объяснили жители деревень.

Кроме того, их интересовали вопросы проезда маршрутных автобусов, льготных лекарств и другие.

В мероприятии принимала участие группа под руководством заместителя руководителя исполкома Кукморского района по социальным вопросам Айгуль Ахметшиной. С докладами выступили глава поселения Марат Зайнетдинов, руководитель общества «Уныш» Раиль Галимуллин и другие участники схода.

После выступлений гости ответили на вопросы жителей, прошло награждение передовиков труда.