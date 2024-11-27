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Общество 27 ноября 2024 10:41

Жители Челнов жалуются на странных попрошаек на автомобиле

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В Набережных Челнах появились странные попрошайки на автомобиле, которые останавливают других водителей на дорогах и клянчат у них деньги, жалуясь на закончившийся бензин и чуть не кидаясь под колеса. Об этом, ссылаясь на рассказы горожан, пишет газета «Челнинские известия».

Известно как минимум о двух таких инцидентах. В Госавтоинспекции Автограда о них ничего не знают. При этом в пресс-службе Управления МВД по Челнам описанные горожанами действия классифицировали как мошеннические. Особенно с учетом того, что один из злоумышленников кидался под другие авто, создавая аварийную ситуацию.

«В то же время есть такое понятие, как водительская солидарность. Поэтому гражданин, оценив обстановку, сам должен решить, что делать: поехать дальше или остановиться и помочь. При этом ни в коем случае не стоит забывать про элементарные меры безопасности. Если есть малейшие сомнения, лучше не рисковать», — подчеркнули в УМВД. И рекомендовали челнинцам не только жаловаться в социальных сетях, но и обращаться к правоохранителям.

#Мошенничество #Набережные Челны
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