Жители Челнов возмутились горами мусора и пробками до кладбища

Жители Набережных Челнов возмутились горами мусора и пробками до кладбища на Радоницу. Своими негативными комментариями они поделились накануне вечером в социальных сетях.

«Сегодня родительский день, утром от Пединститута села в большой автобус, который ехал до кладбища, в итоге водитель, не доезжая до кладбища, высадил всех на дороге, сказал, что он дальше не поедет, так как не сможет развернуться обратно и уехал. И вот пожилые люди, некоторые с палочками, шли до центральных ворот кладбища пешком, а в это время море легковых машин проезжало мимо», — написала Надежда Ивашковская.

Также по словам пользователя, по кладбищу «не пройти спокойно»: «Одни машины, кругом горы мусора, как будто мусор не вывозили год, ни администрации, ни ГАИ нет до этого никакого дела, они же не ездят в автобусах. И это бывает из года в год», — возмутилась челнинка.

В администрации же Челнов отметили, что уборка территории на кладбище была организована на прошлой неделе, помимо работ, которые проходят в рамках традиционного двухмесячника. «Просим уважительно относиться к остальным жителям и убирать за собой мусор», — ответили представители власти.

С автором поста согласились и другие пользователи:

«Нас тоже хотели высадить на дороге не доезжая кладбища.Но все пассажиры ответили, что мы оплатили проезд и вези нас до места».

«Из года в год какая то вакханалия творится в этот день. Есть общественный транспорт, возят не бесплатно, на миноточку, около кладбища есть остановки, значит должны довозить до места назначения!!! А вот частный транспорт пускать не должны, за исключением инвалидов с удостоверениями и их сопровождающих лиц. Просьба администрацию разобраться и навести наконец порядок».

«Полностью согласна с автором поста. Мало того, что водитель сказал, что оплата только наличными, никаких карт. Хотя автобус был снят с городского маршрута. Довезли до поворота и высадили. Обратно люди шли на остановку в надежде уехать в город на автобусе. Сказали здесь не ждите, идите к дороге. Газели высаживали пассажиров на обочину. Организация перевозок никакая. В итоге большинство людей пошло пешком до Орловки. Неуважение к людям старшего поколения, не говорю о неуважении к традициям».