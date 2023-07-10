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Жители Челнов устроили праздничный обед для строителей «Нашего двора»
Большим праздником с угощениями, живой музыкой и выступлениями творческих коллективов отметили завершение работ по благоустройству двора в 45-м комплексе Центрального района Набережных Челнов. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе районной администрации.
Жители дома 45/07 и актив ТОС «45-й комплекс» в Набережных Челнах при поддержке администрации Центрального района накрыли праздничный обед для работников подрядных организаций МУП «ПАД» и ООО «Камавтодор», которые благоустраивали их дворовую территорию в рамках республиканской программы «Наш двор».
«Такая практика у жителей и администрации Центрального района стартовала еще в прошлом году. Соседи знакомились друг с другом, накрывали столы, благодарили строителей. В этом году традиция была продолжена. Строители работали по субботам, воскресеньям, в любую погоду, Сейчас вот жара — очень тяжело было работать. За что жители им очень благодарны», — рассказала «Татар-информу» ведущий специалист отдела взаимодействия с организациями территории Гульназ Вильданова.
На территории двора 45/07 во время благоустройства работали десять самосвалов и шесть экскаваторов-погрузчиков. Уложено 7,9 тыс. кв. метров асфальтового покрытия, более 7 тыс. метров бордюрных камней и поребриков.
В 2023 году на территории Центрального района республиканская программа «Наш двор» реализуется в 31-м, 43-м, 45-м и 58-м микрорайонах — всего будет благоустроена 21 дворовая территория.
Глава Центрального района Автограда Эдуард Фаттахов вручил благодарственные письма сотрудникам подрядных организаций.
Работники в свою очередь поблагодарили организаторов мероприятия за добрые слова и угощение, а также продемонстрировали детям свою спецтехнику.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев призвал «по-человечески» отблагодарить строителей «Нашего двора».
Фото: администрация Центрального района Набережных Челнов.
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