Жители Челнов стали разводиться по рекомендациям нумерологов

В ЗАГС Набережных Челнов стали поступать заявления по обоюдному согласию о расторжении брака по рекомендации нумеролога.

Как рассказала на аппаратном совещании начальник Управления ЗАГС Автограда Равиля Зарипова, нумеролог советует паре расторгнуть брак и вновь заключить, но уже в определенную дату, которая якобы будет наполнена положительной энергетикой и нести весомый залог счастливой жизни.

В общей сложности за прошлый год в Челнах расторгли брак 2084 пары.

«Актуальным вопросом в семейно-демографической сфере выступает проблема разводов. 77% расторжений брака, как и прежде, регистрируется по решениям судов, когда брак юридически уже не существует», – отметила докладчица.

Основная доля разводов, то есть 49%, приходится на семьи, чей стаж семейной жизни составляет от одного года до девяти лет. Инициаторами разводов выступают чаще всего женщины.