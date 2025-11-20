Жители Челнов создают уникальное панно «Челнинка-арт» из керамической плитки

В Набережных Челнах планируется установка нового арт-объекта под названием «Челнинка-арт», который призван объединить горожан в творческом процессе и подарить городу уникальное произведение. Об этом сообщают «Челнинские известия».

Руководитель Лаборатории современного искусства «ЯR-Арт» Алина Хуснутдинова сообщила, что арт-объект посвящен теме преображения города с участием жителей. Основная идея заключается в интеграции дизайна плитки «челнинка» бывшего Завода ячеистого бетона в керамические плитки-изразцы.

Каждый созданный изразец станет уникальным элементом будущего арт-панно. Автором проекта является Оксана Ямщикова.

Алина Хуснутдинова пояснила, что летом проводилось творческое исследование: жителям предлагались восемь цветов, каждый с собственным названием, например, «Утро в «Прибрежном»» или «Камское небо». Горожане принимали участие в росписи изразцов, выбирая цвета, ассоциирующиеся с Челнами, что позволило многим жителям оставить свой «цветной» след в истории города.

По словам Хуснутдиновой, сейчас изразцы проходят процесс обжига, после чего будет произведен подсчет по цветам и объединение в единое композиционное панно. Она также отметила, что в скором времени планируется интегрировать арт-объект в городскую среду.

В настоящее время ведется поиск подходящей локации для его размещения, ожидается, что «Челнинка-арт» станет символом творческой энергии и единения жителей Набережных Челнов.