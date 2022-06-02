Жители Челнов собрали более полумиллиона рублей на развитие центра лечебной педагогики

В Международный день защиты детей в Органном зале Набережных Челнов состоялся благотворительный концерт. Все собранные средства будут направлены на развитие центра лечебной педагогики «Чудо-Дети» для несовершеннолетних с тяжелыми ментальными нарушениями. Об этом сообщает мэрия Автограда в своем Telegram-канале.

До начала концерта все пришедшие на мероприятие могли присоединиться к мастер-классам по обучению вязанию сумочек, шитью и аппликации.

На сцене Органного зала выступили не только солисты, но и друзья центра. Главными событиями стали премьера — дебют инклюзивного театра и выступление ансамбля ударных инструментов центра «Чудо-дети».

Мероприятие прошло при участии руководителя исполкома Фарида Салахова. Он отметил, что в городе есть хорошая традиция проводить благотворительные вечера, средства от которых тратятся на детей. «В зале собрались неравнодушные люди, которые вложили частичку души в детей, которые стараются учиться, постигать новое», — отметил он.

Челнинцы пожертвовали 654 тыс. рублей. Сертификат получила руководитель центра «Чудо-дети» Ася Кислова.