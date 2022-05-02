Жители Челнов выставили на продажу 100-рублевые банкноты за 8 млн рублей

Коллекционеры в Набережных Челнах выставили на продажу две 100-рублевые коллекционные банкноты «Сочи-2018» за 8 млн рублей. Соответствующее предложение появилось на сайте бесплатных объявлений.

«Кто в теме, тот поймет. С глупыми вопросами не звоните. Цена за 2 купюры. Без торга», — написал автор публикации. Он указал, что купюры новые.

Также на сайте размещено объявление о продаже купюры 1993 года за 1 млн рублей. В его тексте указывается, что банкнота была в обращении.

Помимо этого, на сайте можно увидеть объявления о продаже купюр «Сочи 2014 года» и «Сочи 2018 года» номиналом 100 рублей, которые владелец рассчитывает обменять на 200 тыс. рублей. Продавец заявляет, что готов торговаться.