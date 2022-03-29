Жители Челнов пожаловались на запах плесени в подъезде

Жители дома №20 по проспекту Мусы Джалиля в Набережных Челнах недовольны тем, что на верхних этажах протекает крыша. На стенах в подъезде появились желтые разводы, а на лестничной площадке установился запах плесени, пишут «Челнинские известия».

По словам жительницы дома, разводы на стенах возникли не только на верхнем пятом этаже, но и на четвертом и третьем, а неприятный запах беспокоит всех жильцов подъезда. «Просим управляющую компанию принять меры — создать нормальные условия для жизни», — обратилась к УК челнинка.

В «Жилкомсервисе» изданию сообщили, что в этом месяце была отремонтирована кровля над четвертым подъездом. В настоящее время проходит контроль качества за выполненными работами.

«Силами подрядного предприятия произведем работы по ремонту мест, пострадавших от затопления на лестничной клетке на пятом этаже. Также будет проведено обследование и по другим этажам», — добавили в управляющей компании.