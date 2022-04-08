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Наука и образование
8 апреля 2022  18:42

Жители Челнов пожаловались на платные занятия в гимназии «Адымнар»

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В социальных сетях жители Набережных Челнов возмутились, что для обучения в полилингвальной гимназии «Адымнар» необходимо посещать платные занятия по татарскому и английскому языку. Без них якобы в образовательную организацию не зачисляют, пишут «Челнинские известия».

Однако, как заверил директор гимназии Азат Галиев, подготовительные занятия не являются обязательным требованием для будущих учеников.

Дополнительные курсы можно посещать по желанию. Тем не менее, по словам руководителя, обучение в гимназии проходит на трех языках, поэтому детям нужно постоянно совершенствовать знания татарского и английского языков.

#Набережные Челны
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