Жители Челнов получат на свои проекты более 2 млн рублей от Росмолодежи

Три разработанных жителями Набережных Челнов проекта стали победителями первого сезона грантового конкурса Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежи) для физических лиц. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Автограда.

В частности, проект видеоблога «О национальной кухне» Александра Токарева (Студпроф.рф, молодежный центр «Нур») получит 1 млн 380 тыс. рублей. Инициатива признана познакомить зрителей с кулинарными предпочтениями различных народов России. При этом для покупки ингредиентов у поваров-любителей будет только студенческая стипендия.

На организацию военно-исторической выставки «История военной формы вживую» студенту Набережночелнинского педагогического университета Эмилю Кирамову выделят 600 тыс. рублей. Открытие выставки запланировано на начало нового учебного года, основными экспонатами станут элементы российской военной формы разных лет. Базироваться она будет в НПГУ, однако предусмотрены и выездные мероприятия.

На реализацию проекта «В такт» активистки детско-молодежного творческого общественного объединения «Параллель» (молодежный центр «Шатлык»), ученицы лицея №78 имени Пушкина Дарьи Кожевниковой потратят 78 тыс. рублей. Предполагаемая аудитория — представители молодежи в возрасте от 14 до 18 лет, интересующиеся музыкой. Планируется научить их написанию текстов для песен, а также дать им попробовать свои силы в качестве артистов.

Всего поддержку получат 42 инициативы из Татарстана на общую сумму более 33 млн рублей. Конкурс проводился по 15 номинациям.

«Мы поздравляем челнинскую молодежь с победами и желаем реализации проектов на достойном уровне, а тем, кто не прошел в первом конкурсе, рекомендуем заявиться на второй конкурс, который будет уже этой осенью. Можно доработать проект и заявить о нем снова», — посоветовала начальник Управления по делам молодежи Автограда Лейсан Видинеева.